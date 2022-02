A címvédő és listavezető Bayern Münchenre könnyebb, a kilencpontos hátránnyal második Borussia Dortmundra nehéz feladat vár a német labdarúgó-bajnokság hétvégi, 22. fordulójában.

A kört a három magyar játékost is foglalkoztató RB Leipzig és vendége, az 1. FC Köln találkozója nyitja pénteken este. Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata remekül kezdte a tavaszi szezont, januárban sorozatban három győzelmet aratott, és bár a múlt héten kikapott 3-2-re a Bayern otthonában, jó formában várja az összecsapást. A Köln egy hellyel megelőzi a lipcseieket a tabellán, s idegenben legutóbb októberben maradt alul, így izgalmas összecsapásra van kilátás.



A müncheniek szombaton látogatnak az újonc Bochum otthonába, és nagy meglepetés lenne, ha akárcsak egy pontot is a riválisnál hagynának. A Dortmundra - a Leverkusentől elszenvedett múlt heti, 5-2-es vereség után - újabb erős rivális vár, az immár Schäfer Andrást is foglalkoztató, negyedik helyen álló Union Berlin. A fővárosiak a mostani idényben mindössze egyszer kaptak ki otthon, és várhatóan a BVB dolgát is megnehezítik.

Egyelőre nem tudni, hogy a sérüléssel bajlódó magyar válogatott játékos már készen áll-e a bemutatkozásra.

A Bundesliga további két magyarja, Sallai Roland és Szalai Ádám egymás ellen léphet pályára, előbbi csapata, a Freiburg szombaton fogadja az idegenben az egyik legrosszabb mérleggel rendelkező Mainzot.

A harmadik helyen álló Leverkusen az egy héttel ezelőtti, dortmundi diadal után ezúttal az utolsó előtti Stuttgartot látja vendégül, és ötmeccsesre nyújthatja veretlenségi sorozatát.



Bundesliga, 22. forduló:

péntek:

RB Leipzig-1. FC Köln 20.30

szombat:

Eintracht Frankfurt-Wolfsburg 15.30

Freiburg-Mainz 15.30

Greuther Fürth-Hertha BSC 15.30

Borussia Mönchengladbach-Augsburg 15.30

VfL Bochum-Bayern München 15.30

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart 18.30

vasárnap:

Union Berlin-Borussia Dortmund 15.30

Hoffenheim-Arminia Bielefeld 17.30

A tabella:

1. Bayern München 21 68-21 52 pont

2. Borussia Dortmund 21 54-36 43

3. Bayer Leverkusen 21 54-34 38

4. Union Berlin 21 29-27 34

5. SC Freiburg 21 33-24 33

6. 1. FC Köln 21 33-34 32

7. RB Leipzig 21 40-26 31

8. TSG Hoffenheim 21 41-34 31

9. Eintracht Frankfurt 21 33-32 31

10. FSV Mainz 05 21 30-23 30

11. VfL Bochum 21 20-30 25

12. VfL Wolfsburg 21 21-33 24

13. Borussia Mönchengladbach 21 27-38 23

14. Hertha BSC Berlin 21 23-43 23

15. Arminia Bielefeld 21 21-27 22

16. FC Augsburg 21 22-35 22

17. VfB Stuttgart 21 24-38 18

18. Greuther Fürth 21 18-56 10

Borítókép: Facebook.com/ Union Berlin