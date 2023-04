Sadio Mané nem utazik a Bayern München keretével a hétvégi mérkőzésre, emellett pedig pénzbüntetést is kapott. A játékos a hétközi BL-meccset követően arcon ütötte csapattársát, Leroy Sanét, a klub pedig igyekezett példát statuálni vele.



Manénak a hírek szerint 500 ezer eurót kell befizetnie a klub kasszájába.

A német Bild emellett arról írt, hogy Oliver Kahn klubelnök és Hasan Salihamidzic sportigazgató azt fontolgatták, hogy felbontják Mané szerződését. Ezt pont az érintett, Leroy Sané akadályozta meg, aki kérte, ne büntessék túl keményen a szenegálit.

Sané szerint a helyzet a szükségesnél nagyobb médiafigyelmet kapott, így pedig az egész szituáció túlzó a valósághoz képest.

What Leroy Sane asked Bayern Munich bosses to do after Sadio Mane punch and suspension https://t.co/OGTbKn60R5