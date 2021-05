A Borussia Dortmund nyerte a labdarúgó Német Kupát, mivel csütörtökön a berlini döntőben 4-1-re legyőzte az RB Leipzig együttesét.

Jadon Sancho az ötödik és a 45. percben is betalált, Erling Haaland pedig a 28. percben volt eredményes, így az első félidőben eldőlt a mérkőzés. A szünet után nagyot változott a játék képe, a lipcseiek Dani Olmo révén a 72. percben szépítettek, és számos további helyzetet is kialakítottak, ám egy gyors ellenakció végén Haaland beállította a 4-1-es végeredményt.



Az RB Leipzig magyar válogatott játékosai közül Gulácsi Péter végigvédte a meccset, amelyet Willi Orbán a cseresorból nézett végig. Szoboszlai Dominik makacs szeméremcsont-gyulladása miatt továbbra sem mutatkozhatott be a csapatban.

A Dortmund a tizedik fináléját követően az ötödik sikerét ünnepelhette, a lipcseiek viszont a második döntőjüket is elveszítették.

A lipcseiek sorozatban nyolc tétmérkőzés óta nyeretlenek a Dortmunddal szemben.

Eredmény, döntő:

Borussia Dortmund-RB Leipzig 4-1 (3-0)

