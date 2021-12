A magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató csapatok közül a Sallai Rolandot a soraiban tudó, ötödik Freiburg a harmadik Bayer Leverkusent fogadja, míg Szalai Ádám csapata, a hatodik Mainz a hetedik Eintracht Frankfurt vendége lesz a német labdarúgó-bajnokság hétvégi, 17. fordulójában.

Az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában a Ferencváros otthonában vereséget szenvedett Leverkusen a Freiburghoz hasonlóan az utóbbi két meccsén csak egy pontot szerzett a Bundesligában. A Leverkusen mellett szól, hogy idegenbeli mérlege jobb, mint a hazai, akárcsak a Freiburgnak, amely otthon hét bajnokiból csupán hármat tudott megnyerni.



Az egymás elleni örökmérleg a Bayer fölényét mutatja, ráadásul Sallai együttese 2017 áprilisa óta nem tudta hazai pályán legyőzni a Leverkusent, amely a legutóbbi két freiburgi fellépésén is diadalmaskodott. A két csapatot két pont választja el egymástól a tabellán, így a hazaiaknak nagyon sokat érne egy siker, míg a vendégek az egyik közvetlen riválisukat tudnák leszakítani a téli szünet előtt, ha nyernek.



Az előző idényben a kiesés elkerüléséért küzdő Mainz egyelőre jó szezont fut, jelenleg hatodik, szombaton pedig a hozzá hasonlóan 24 pontos Frankfurthoz látogat. Szalaiék 2018 márciusa óta nem veszítettek Bundesliga-összecsapást Frankfurtban, ugyanakkor a mostani idényben az idegenbeli mérlegük gyenge, hét meccsből két győzelem és öt vereség. A Mainznak reményt jelenthet, hogy vendéglátójuk éppen otthon nyújt rosszabb teljesítményt, igaz, hét találkozóból csak egyet veszített el, de négy döntetlen mellett csupán kettőt tudott megnyerni.



A három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipzig szombaton az utolsó előtti helyen szerénykedő Bielefeldet fogadja, és a papírforma a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó hazaiak mellett szól, akik egyelőre csak kilencedikek, miközben az előző idényt a második helyen zárták.

Novothny Soma együttese, az újoncként 12. Bochum ezúttal az Union Berlint látja vendégül, míg a címvédő és listavezető Bayern Münchenhez a 11. helyen álló Wolfsburg látogat. Amennyiben Robert Lewandowski, a bajorok lengyel gólvágója ezúttal is eredményes lesz, megdönti Gerd Müller 1972-es, egy naptári éven belül szerzett gólokra vonatkozó Bundesliga-rekordját, amely jelenleg még 42 találat.

A második Borussia Dortmund Berlinben játszik a Hertha ellen szombaton este, míg a negyedik Hoffenheim a 13. Borussia Mönchengladbachot fogadja.

Kiesési rangadónak beillő találkozót is rendeznek a hétvégén, az újonc és sereghajtó Greuther Fürth vendége az egyelőre osztályozót jelentő pozíciót elfoglaló, 16. Augsburg lesz.

A hétvégi kör után téli szünet következik, a bajnokság január 7-től folytatódik.

Bundesliga, 17. forduló:

péntek:

Bayern München-VfL Wolfsburg 20.30

szombat:

Eintracht Frankfurt-FSV Mainz 05 15.30

Greuther Fürth-FC Augsburg 15.30

1899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 15.30

RB Leipzig-Arminia Bielefeld 15.30

VfL Bochum-Union Berlin 15.30

Hertha BSC-Borussia Dortmund 18.30

vasárnap:

SC Freiburg-Bayer Leverkusen 15.30

1. FC Köln-VfB Stuttgart 17.30

A tabella:

1. Bayern München 16 52-16 40 pont

2. Borussia Dortmund 16 39-23 34

3. Bayer Leverkusen 16 39-26 28

4. Hoffenheim 16 34-25 27

5. Freiburg 16 26-15 26

6. Mainz 16 25-16 24

7. Eintracht Frankfurt 16 26-24 24

8. Union Berlin 16 22-21 24

9. RB Leipzig 16 30-20 22

10. 1. FC Köln 16 26-27 22

11. VfL Wolfsburg 16 17-25 20

12. VfL Bochum 16 16-25 20

13. Borussia Mönchengladbach 16 21-31 18

14. Hertha Berlin 16 17-33 18

15. VfB Stuttgart 16 22-30 17

16. Augsburg 16 17-26 17

17. Arminia Bielefeld 16 12-22 13

18. Greuther Fürth 16 13-49 4

Borítókép: Twitter.com