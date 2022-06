A Bayern München sportigazgatója, Hasan Salihamidzic cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint szeretnék megszerezni a 37 éves Cristiano Ronaldót.



Nemrég a spanyol AS arról számolt be, hogy a Bayern München le akarja szerződtetni Cristiano Ronaldót Robert Lewandowski helyére. Az újság szerint a Bayern abban reménykedik, hogy csereügyletet tud kötni a Manchester Uniteddel. Most azonban a bajorok sportigazgatója cáfolta a pletykákat.



„Cristiano Ronaldo kiemelkedő pályafutású topjátékos. De nincs igazság a pletykákban” – mondta Hasan Salihamidzic a Sky Sport Germanynek.



Lewandowski a nyáron szeretne távozni a Bayern Münchenből és a Barcelonában szeretné folytatni a karrierjét.

Ronaldónak 2023-ig szerződése a Manchester Uniteddel, amelyben plusz egy éves opció is szerepel.

