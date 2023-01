A Sky Sportsra hivatkozva a német Transfermarkt írt arról, hogy megegyezésre jutott a Bayern München Yan Sommerrel.

A 34 éves svájci portással szóbeli megállapodást kötöttek, melynek értelmében 2025-ig ír alá a bajorokkal.

Habár a Mönchengladbachnál korábban úgy álltak a kérdéshez, hogy csak akkor hajlandóak elengedni Sommert, ha valami „igazán nagy őrültség történik”, most mégis távozóban van.

Annyi kikötésről ír a lap a Gladbach részéről, hogy mielőtt hivatalossá válik a deal, legyen lehetőségük megtalálni a svájci utódját.

Korábban szó volt Livakovic szerződtetéséről és Nübel visszahívásáról is a Bayernnél, de úgy látszik, egyik transzferből sem lesz semmi. Legalábbis a télen.

Excl. News #Sommer: Verbal agreement with Bayern about a transfer in winter! He ONLY wants to join Bayern. Salihamidzic wants him because Monaco won’t release Nübel. He can sign a contract until 2025 confirmed. Duration via @Blick_Sport first. Next steps follow. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/uMMPPgxulv