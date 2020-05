Leroy Sané nem illik a Bayern Münchenhez, így a bajor klub korábbi védője, Willy Sagnol óva int a német válogatott labdarúgó szerződtetésétől.

Az elmúlt hetekben több médiaértesülés is arról számolt be, hogy a 24 éves szélső nem hosszabbítja meg 2021 júniusában lejáró szerződését a Manchester Citynél. Több sajtóorgánum is azt feltételezte, hogy a müncheni alakulatnál folytatja, sőt, a Sport Bild már arról is hírt adott, hogy a 10-es mezszámot kaphatja meg.



"Az ő karaktere egyáltalán nem illik a klubhoz. Magának való, a formája pedig nagyon hullámzó. A Manchester Citynél és a válogatottban is sok problémája volt" - idézte a goal.com a 43 éves Sagnolt, aki játékosként 2000 és 2009 között erősítette a Bayernt, amellyel a többi között öt bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyert.