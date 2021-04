Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München ügyvezető elnöke minél hamarabb megoldást szeretne találni, miután Hansi Flick, a labdarúgócsapat vezetőedzője egy hete bejelentette, hogy a szezon végén távozni akar posztjáról.

"Megállapodtunk, hogy a mainzi mérkőzés után leülünk beszélni" - mondta Rummenigge a Bild am Sonntag című lapnak. A címvédő és listavezető bajorok szombaton 2-1-re kikaptak Mainzban a Bundesligában, így egyelőre még nem nyerték meg a bajnokságot.



Az 56 éves vezetőedzőt múlt heti bejelentése után Joachim Löw szövetségi kapitány utódjaként emlegetik, miután a szakvezető a nyári Európa-bajnokság után befejezi a munkát a válogatott élén.



Arra kérdésre, hogy a Bayern kér-e lelépési díjat Flickért, akinek még 2023-ig érvényes a szerződése, Rummenigge ezt válaszolta: "ha teljesítjük Hansi kérését, és elengedjük, akkor minden érintettnek dolgoznia kell a megfelelő megoldáson, amellyel az FC Bayern is elégedett".



Hozzátette: nagyon elégedettek a vezetőedző munkájával, aki az előző szezonban mindent megnyert a csapattal, többek között a Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért.



Rummenigge ezzel együtt védelmébe vette Hasan Salihamidzic sportigazgatót, aki Flick bejelentése után a szurkolók céltáblája lett, szerintük a tréner miatta akar távozni.



"Nem sportszerű, ahogy a közvélemény Hasannal bánik" - fogalmazott Rummenigge.

"Jelenleg ő van a célkeresztben, de minden döntést, így természetesen az igazolásokkal kapcsolatosakat, vagy a keretre vonatkozókat az igazgatótanáccsal és a felügyelő bizottsággal közösen hozunk. És az edző is része ezeknek a folyamatoknak."

Borítókép: M. Donato/Getty Images for FC Bayern