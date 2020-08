Pep Guardiola Robert Lewandowskit egyszer a "legprofesszionálisabb játékosnak" írta le, akivel valaha dolgozott, és hozzátette: "A nap 24 órájában ügyel a megfelelő étkezésre, alvásra és edzésre."

Amikor Guardiola a müncheni Bayern csatár professzionális felkészültségéről beszél, egyáltalán nem túloz.

Valójában a 32 éves férfi számos bizarr szokással és babonával rendelkezik, amelyeket egytől-egyig be is tart, miközben mindig a maximumon teljesít.

Robert Lewandowski sok furcsaságának egyike, étkezésnél ragaszkodik ahhoz, hogy a desszertjét egye meg először. Aztán következhet az előétel. Végül a főétel. Ez a szokás több kíváncsi pillantást eredményezett már a müncheni csapattársaitól, ám ez nem egy babona, hanem feleségétől, Annától, aki táplálkozási szakértő.

Az édes ételek - az elmélet szerint - gyorsabban emésztődnek, és így azáltal, hogy először metabolizálja őket, elkerüli a gyomrában lévő keveredést a később beérkező fehérjékkel és szénhidrátokkal.

Egy másik különös szokás: egy alvásterapeutával való konzultációt követően a csatár kizárólag a bal oldalán alszik, hogy ezzel is kímélje erősebb jobb lábát.

Az elit támadóktól megkövetelt komoly koncentráció fenntartása érdekében Lewandowski logikai gyakorlatokat végez, és videojáték helyett inkább könyveket olvas.

Egy babona: mindig a bal cipőjét fűzi be elsőnek, és ez teljesen átgondolt stratégia: egy pszichológussal folytatott beszélgetés eredményeként jutottak arra, hogy a mérkőzés előtti rutinját saját, ösztönös sorrendjében végezze el, így rögzült az, hogy mindig a bal cipőjével kezd.

Ezek a szertartások talán úgy segítik Lewandowskit, mint egyfajta modern professzort, aki egyre merészebb tudományos kísérletek sorozatát végzi azért, hogy felfedezz önmaga külső határait.

Természetesen a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében új határokat kell feszegetnie és az eddigi határait át kell lépni: 55 gól 46 játékban ebben a szezonban. Valamint hihetetlen sérülésrekord: még soha nem fordult elő a játékos igazolása óta, hogy egymás után több mint három játékot hagyjon ki, miközben már egy évtizede a Bundesligában játszik.

Figyelemre méltó, hogy 32 éves korában Lewandowski egy olyan ember auráját sugározza, aki tökélyre fejlesztette saját magát.

Robert Lewandowski has played 46 games this season. He's only failed to score in eight of them. pic.twitter.com/08N8KxONfE