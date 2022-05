Hétfőtől ismét Edin Terzic a Borussia Dortmund labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A 39 éves tréner először 2020 december közepétől tavaly nyárig irányította az együttest, amellyel megnyerte a Német Kupát. Ezt követően a klub technikai igazgatója lett, hétfőn viszont aláírta újabb vezetőedzői szerződését, ami három idényre szól.

"Ismeri a klubunkat, a környezetet, a keret nagy részét, és tudja, milyen változtatásokat szeretnénk végrehajtani annak érdekében, hogy sikeresek legyünk" - mondta Sebastian Kehl sportigazgató.

A szakmai stáb összetétele a következő hetekben válik véglegessé.

Official, confirmed. Edin Terzic has been appointed as new Borussia Dortmund head coach to replace Marco Rose. #BVB pic.twitter.com/q2nckKmfrn