Az elmúlt idény első öt helyezettje új edzővel vág neki a német labdarúgó Bundesliga pénteken rajtoló 2021/2022-es szezonjának, melynek nyitófordulójában kétséges a négy magyar légióst érintő Mainz-Leipzig mérkőzés megrendezése.

Az 59. szezon favoritja ezúttal is a 32. - és sorozatban tizedik - aranyára hajtó Bayern München, melynek kispadján a német válogatotthoz távozott Hansi Flick helyett a Lipcséből átcsábított Julian Nagelsmann ül majd. Tizenkét év után hiányozni fog a bajoroktól a Real Madridba igazolt David Alaba, mint ahogy Douglas Costa, Javi Martinez és Jerome Boateng is. Az "érkezési oldalon" csak a francia Dayot Upamecano szerepel, akit 42 millió euróért szerződtettek - ugyancsak Lipcséből.



A Bundesliga-idényt 2002 óta hagyományosan a címvédő nyitja meg, és a Mönchengladbachba látogató Bayern mellett szól, hogy ezeken a találkozókon - 15 győzelem és 4 döntetlen mellett - még sosem kapott ki a bajnokcsapat.

A papírforma alapján ismét az élbolyban végez majd a legutóbb (13 pontos lemaradással) ezüstérmes RB Leipzig, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapatának az edzéseit Nagelsmann helyett már a Salzburgból érkezett Jesse Marsch irányítja. Az amerikai szakember - akárcsak a németek legendája, Lothar Matthäus - úgy vélekedett, hogy a lipcsei gárda rendelkezik a legerősebb kerettel a mezőnyben, és akár két Bundesliga-csapatot is ki tudna állítani.

A Bajnokok Ligája-elődöntős Leipzig elvileg a szintén magyar válogatott Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz vendégeként indítja az idényt, ám a vasárnapi mérkőzés lebonyolítása korántsem biztos. A Rajna-partiaknál ugyanis három futballista és egy edző koronavírusos, és rajtuk kívül további tíz személy van karanténban. Az érintettek közül csak a csatár Karim Onisiwót nevezte meg a klub, amely legalább 13 egészséges játékossal léphet csak pályára vasárnap. A pandémia kitörése óta egyébként csak három mérkőzést kellett elhalasztani a Bundesligában, valamennyit a Dárdai Pál vezette Hertha fertőzöttjei miatt.

A legutóbb a bentmaradást kiharcoló berliniek egy friss olimpiai bajnokkal kezdik meg a szezont a tokiói aranyérmes brazil Matheus Cunha személyében.

Sallai Roland együttese, a Freiburg a Bielefeld stadionjában nyitja meg az évadot, míg az újonc Bochum - benne Novothny Somával - Wolfsburgban tér vissza 11 szezon után az élvonalba.

Ami a lehetséges nézőszámokat illeti, a nagyobb stadionokba legfeljebb 25 ezren mehetnek be, a kisebbekben pedig maximum félház engedélyezett. A legszigorúbb szabályozást a Köln vezette be, ahol a Hertha elleni idénynyitón még elég a negatív koronavírusteszt, a folytatásban viszont már kizárólag oltottak vagy gyógyultak léphetnek be a RheinEnergieStadionba. A többi egyesület közül az új szabályozást közzé tevők negatív teszttel is fogadják a szurkolókat.

Bundesliga, 1. forduló:

péntek:

Borussia Mönchengladbach-Bayern München 20.30

szombat:

FC Augsburg-TSG 1899 Hoffenheim 15.30

Arminia Bielefeld-SC Freiburg 15.30

1. FC Union Berlin-Bayer Leverkusen 15.30

VfB Stuttgart-Greuther Fürth 15.30

VfL Wolfsburg-VfL Bochum 15.30

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap:

FSV Mainz 05-RB Leipzig 15.30

1. FC Köln-Hertha BSC 17.30

