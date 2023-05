Hosszú évek után ismét reális esélye volt annak, hogy a Bayern München elveszítse a Bundesligát. Ezt pedig csak tetézte, hogy a kihívó a legendás rivális Borussia Dortmund.



A játéknapot megelőzően a tabellán a sárga-feketék voltak elől, így remek esélyekkel várták a napot. Ellenfelük a kilencedik helyen álló Mainz volt, akik ellen hazai környezetben biztosíthatták volna be a bajnokságot.

Nagy meglepetésre a Mainz 2-0-s vezetésre tett szert, a két gól között pedig még egy büntetőt is rontottak Terzic-ék Haller révén. Eközben a Bayern vezetést szerzett a Köln ellen, így szinte biztosra vehető volt, hogy kicsúszik az esély Reus-ék kezéből.

Időközben a Dortmundnak sikerült szépítenie Guerreiro révén, az igazi bomba azonban akkor jött, amikor arról érkezett a hír, hogy egyenlített a Köln. A szimpatikus középcsapat Ljubicic góljával azt éreztethette a dortmundiakkal, hogy van remény...

Ekkor azonban még nem volt vége a drámának, ugyanis a csereként beszálló Jamal Musiala a 89. percben eleresztett lövése utat talált a hálóba, ezzel pedig mindössze 20 évesen vált kulcsszereplővé.

Bayern win their 11th-straight Bundesliga title thanks to a late Jamal Musiala winner at Koln.



Koln had equalised, keeping Dortmund top (who drew 2-2 with Mainz), but the 20-year-old ex-#CFC youth player hands Thomas Tuchel's side the title. Incredible drama! pic.twitter.com/INSrbAS5yP