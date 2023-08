Neuer sérült, Nübel távozott, Sommert vinné az Inter. Röviden így foglalható össze röviden a kapusok helyzete Münchenben.



Az már korábban ismertté vált, hogy a spanyol David Rayát figyelik a németek, de őt az Arsenal is szeretné. A Brentford válogatott kapusa pedig inkább az ágyúsokat választaná.







A sevillai Yassine Bono iránt a szaúdiak is érdeklődtek, ahogyan a PSG és néhány angol klub is. Aktuális együttese 20 millió euró alatt nem adná a 32 éves futballistát.



David De Geáért kivásárlási árat nem kellene fizetni, azonban bérigénye kifejezetten magas, ráadásul nem is osztozkodna szívesen Neuerrel. Ha lejjebb adna elvárásaiból, nagyobb esély lenne a megszerzésére.



Giorgi Mamardashvili fiatal kora ellenére a Valencia alapembere, klubja legalább 30 millió eurót szeretne a 22 éves kapusért, akit már az átigazolási időszak eleje óta csábítana a Bayern.



Oliver Baumann szerződése jövő nyáron jár le a Hoffenheim csapatánál. Ő azonban nem szívesen töltené karrierje utolsó éveit kispadon, így kevés az esély a megszerzésére.



Rayához hasonlóan jó szezont futott az angol bajnokságban Robert Sanchez. A Brighton 25 millió euróért engedné el a spanyol kapusát, de húsz alá semmiképpen sem mennének. Kérdés, hogy a bajorok áldoznának-e ennyit érte.



Kamil Grabara a Liverpoolnál nevelkedett, az előző két évet a dán Köbenhavn csapatánál töltötte, szerződése pedig 2026-ig szól. Az egyszeres válogatott hálóőrért kért hatmillió euró megfizethető lenne a németek számára, de közben a Fiorentina és a Monaco is bejelentkezett.



Remekül szerepelt a horvát válogatottal Dominik Livakovic, a Dimamo Zágráb 28 éves kapusa. Az átigazolási időszak elején a Villarreal érdeklődött iránta, de az az üzlet végül meghiúsult, a horvátok ugyanis 20 millió eurót kértek elsőre. A firenzeiek listáján is szerepel, ráadásul arab klubok is beszálltak.



A Bayern augusztus 18-án kezdi a bajnokságot, a Werder Bremen vendégei lesznek.



Borítókép: Marko Prpic/Pixsell/MB Media/Getty Images