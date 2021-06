Huszonöt meccsen 11 góllal segítette hozzá újonc csapatát, a nagy múltú német Vfb Stuttgartot az élvonalban való bennmaradáshoz a 21 éves Silas Wamangituka.



A kongói játékosról most kiderült, hogy nem is így hívják és az életkora sem stimmel.



A francia második osztályú Paris FC-től 2019-ben 8 millió euróért igazolt támadóról a tekintélyes francia L'Équipe már 2019 decemberében megszellőztette, hogy valami nem stimmel személyes adatai körül.



Most viszont maga a játékos ismerte be: igazi neve nem Wamangituka, hanem Katompa Mvumpa és nem is 1999. október 6-án született, hanem egy évvel korábban.



„Az utóbbi években állandó félelemben éltem és a Kongóban élő családtagjaimért is aggódtam. Nehéz lépés volt számomra, hogy történetemet nyilvánosságra hozzam”. - panaszolta el kedden a játékos.



Aki hozzátette: nem merte volna megtenni ezt a lépést, ha nem érzi a Stuttgart támogatását.

A transfermarkt.de oldal által 25 millió euróra beárazott támadó elárulta, korábbi ügynöke kényszerítésére változtatta meg nevét és születési dátumát. Fiatalon került ugyanis Párizsba, ahol szabályosan „függőségi viszonyba” került az ügynökkel szemben, aki dokumentumait és bankszámláit is kezelte.

A játékos és klubja jelenleg azt vizsgálja, milyen jogi lépéseket tehet a meg nem nevezett ügynök ellen.



A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) viszont kedden közleményben jelentette be: vizsgálják Katompa Mvumpa játékengedélyének kibocsátási körülményeit.

„Silas a történtek áldozata, nem csaló” - reagált az ötszörös német bajnok VFB Stuttgart.



Forrás: Transfermarkt.de, vfb.de

Borítókép: Vfb.de