A Bayer Leverkusen vezetőedzője, Peter Bosz szerint nem tudják továbbra is magukhoz láncolni Kai Havertz-ot. Abban viszont biztosak lehetnek a szurkolók, hogy nem adják olcsón az egyik legjobb játékosukat.

A mindössze 20 éves labdarúgót a legutóbbi átigazolási időszakban már olyan klubokkal hoztak szóba, mint a Liverpool, Real Madrid vagy éppen a Juventus.

"Kai 20 éves, de ez már a negyedik szezonja a Bundesligában. Ez nagyon sokat elárul róla. Németországban mindenki imádja őt. Nem tudjuk még egy évig itt tartani. Az ára 100 millió euró fölött lesz. Ebből az összegből 3-4 poszton is tudunk majd erősíteni" - mondta Peter Bosz.



Havertz játékjogáért versenyben van a Bayern München, Liverpool, PSG és a Barcelona is a hírek szerint, akinek 2022-ig érvényes szerződése van a német csapattal.

