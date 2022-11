A Borussia Dortmund keretében nyolc játékos szerződése jár le az idei szezon végén, közülük pedig kétségtelenül a 18 éves Youssoufa Moukoko a legértékesebb, írja a transfermarkt.de. A portál 30 millióra becsüli a fiatal sztár értékét.

A klub és a csatár állítólag hónapok óta egyezkednek a kontraktus meghosszabbításáról, egyelőre konkrétum azonban nincs.

Moukoko az „Editorial Network Germany”-nak adott interjújában elmondta, pontosan tudni szeretné, mit szeretne kezdeni vele a klub, mivel ez kulcsfontosságú a döntését illetően.

„Tovább akarok fejlődni, amihez játékpercekre van szükségem. Nem akarom, hogy megálljon a fejlődésem, ez a legfontosabb perspektíva számomra.” – utalt arra a fiatal, hogy Haller visszatérésével kevesebb szerepet kaphat.

Manuel Neuer, a Bayern München és a német válogatott kapusa egy sajtótájékoztatón viccesen meginvitálta Moukokót, hogy csatlakozzon a Bayernhez. A játékos erre is reagált:

„Mondtam Manuelnek, hogy felesleges próbálkoznia (nevet). Nagyon szeretek Dortmundban lenni, mindenem megvan, ami kell.”

A játékos emellett kifejezte tiszteletét és háláját a trénerük, Edin Terzic felé, aki bízott benne és bedobta a mély vízbe.

Úgy látszik tehát, hogy ha a klub tudja garantálni a játékperceket a csatárnak Haller visszatérését követően is, Moukokónak egyáltalán nem lenne ellenére az, hogy Dortmundban maradjon.

