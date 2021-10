Sallai Roland csapata, a Freiburg a három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipziget fogadja szombaton a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában.

A szezont gyengén kezdő lipcseieknek nagy szükségük van a győzelemre, ugyanis hét kör után mindössze nyolcadik helyen állnak, igaz, hátrányuk csak hat pont az éllovas és címvédő Bayern Münchennel szemben.

"Keményen dolgozunk, a labdás és labda nélküli taktikánkat is sokat gyakoroljuk. Jól haladunk, jó a hangulat, remélem, a játékosok hamarosan győzelmek formájában is megkapják a jutalmukat" - fogalmazott a csapat honlapján Jesse Marsch vezetőedző. Willi Orbán, Gulácsi Péter és Szoboszlai Doiminik csapata a válogatott szünet előtt három bajnokin veretlen maradt, így jó előjelekkel várhatja a Freiburg elleni összecsapást.



Sallaiék is magabiztosan készülhetnek soron következő találkozójukra, a Freiburg ugyanis még veretlen és negyedik helyen áll a Bundesligában. A válogatott támadó eddig mind a hét fordulóban pályára lépett.

A többi magyar érdekeltségű együttes közül a kilencedik Mainzra - melynél Szalai Ádám térdműtétjét követően újrakezdte az edzéseket - nehéz dortmundi kirándulás vár. A harmadik helyen álló Borussiába ráadásul minden valószínűség szerint visszatérhet az öt találkozón hét gólnál tartó Erling Haaland, aki izomsérülés miatt nemcsak a norvég válogatott vb-selejtezőit, de klubja legutóbbi két bajnokiját is kihagyta.

A Dárdai Pál által irányított Hertha BSC az őt két ponttal megelőző Eintracht Frankfurt otthonában próbálhat meg javítani: a berliniek három vereséggel kezdték a szezont, és bár utána két győzelmet arattak, legutóbbi két találkozójukat ismét elveszítették.

Novothny Soma csapata, az utolsó előtti VfL Bochum a hozzá hasonlóan újonc, utolsó Fürth-nél vendégeskedik.

A forduló rangadóját Leverkusenben rendezik, ahol az Európa-ligában a Ferencvárossal egy csoportban szereplő Bayer a hozzá hasonlóan 16 pontos Bayernt fogadja vasárnap délután. A két csapat legutóbbi négy összecsapását a bajorok nyerték, de a sorozatban három bajnoki sikernél járó Leverkusennél fogadkoznak, megszakítják a rossz sorozatot.

"Nagyon várjuk a találkozót, szeretnénk olyan jó teljesítményt nyújtani, mint az előző összecsapásainkon. Sok fiatal játékosunk van, csapatként szeretnénk felvenni a versenyt a Bayernnel" - mondta a Bayer honlapján a középső védő Jonathan Tah.

Bundesliga, 8. forduló:

péntek:

Hoffenheim-1. FC Köln 20.30

szombat:

Borussia Dortmund-FSV Mainz 15.30

Eintracht Frankfurt-Hertha BSC 15.30

SC Freiburg-RB Leipzig 15.30

Greuther Fürth-VfL Bochum 15.30

Union Berlin-VfL Wolfsburg 15.30

Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart 18.30

vasárnap:

Bayer Leverkusen-Bayern München 15.30

FC Augsburg-Arminia Bielefeld 17.30

Az állás:

1. Bayern München 7 24- 7 16 pont

2. Bayer Leverkusen 7 20- 7 16

3. Borussia Dortmund 7 19-13 15

4. SC Freiburg 7 11- 5 15

5. VfL Wolfsburg 7 9- 8 13

6. 1. FC Köln 7 13- 9 12

7. 1. FC Union Berlin 7 10- 9 12

8. RB Leipzig 7 15- 7 10

9. FSV Mainz 05 7 7- 5 10

10. Borussia Mönchengladbach 7 9-10 10

11. TSG 1899 Hoffenheim 7 12-11 8

12. VfB Stuttgart 7 12-13 8

13. Eintracht Frankfurt 7 8-10 8

14. Hertha BSC 7 8-20 6

15. FC Augsburg 7 3-13 5

16. Arminia Bielefeld 7 3-10 4

17. VfL Bochum 7 4-16 4

18. Greuther Fürth 7 5-19 1

Borítókép: Twitter.com/ Jonathan Tah