Továbbra is alapember szeretne lenni Sallai Roland a német labdarúgó-bajnokság hétvégi rajtjára készülő Freiburgban.

A 23 éves támadó az M1 aktuális csatorna érdeklődésére szerdán beszélt a Bundesliga idényének kezdetről, csapata szombaton a VfB Stuttgart vendége lesz.



"Nem volt túl sok változás a keretben, ketten távoztak és néhányan jöttek, ők jól beilleszkedtek. Összeállt a csapat és a felkészülésünk is kiválóan sikerült. Nagyon bizakodóak vagyunk az első meccs előtt" - mondta Sallai, aki szerint a fiatal, "futós" együttes megismételheti tavalyi teljesítményét, amikor is a nyolcadik helyen végzett.



A fiatal futballista megjegyezte, az előző idény második felére már alapembernek mondhatta magát, most ugyanitt szeretné folytatni, hiszen egy remek felkészülés van mögötte, aminek egy jó visszaigazolása volt a magyar válogatott legutóbbi két mérkőzése, Törökország és



Oroszország ellen, utóbbi találkozón szépségdíjas gólt szerzett.



A nemzeti csapattal kapcsolatban hozzátette: az előző két találkozóból lehet építkezni, "jól nézett ki a csapat", de természetesen még vannak dolgok, amin csiszolni kell a bolgárok elleni októberi Európa-bajnoki pótselejtező előtt.



Borítókép: Uli Deck/picture alliance via Getty Images