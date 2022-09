Aggasztó szériába került a Bundesligában a Bayern München. Nagelsmann fiai három döntetlen után kikaptak az Augsburg otthonában.

A bajorok edzője is felismerte azt, hogy rossz tendenciát produkál a csapat, ezen pedig változtatniuk kell:

„Ez a negatív trend nagyon nem jó, sok mindennek változnia kell. Gondolom, aztán meglátjuk, hogyan tovább.”



„Mindenen jár most a fejem. A csapat helyzetén, saját helyzetemen, mindenen.”

