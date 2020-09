Menesztették posztjáról Achim Beierlorzert, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő, Szalai Ádámot is a keretében tudó FSV Mainz vezetőedzőjét.

A klub Twitter-oldala hétfőn arról számolt be, hogy átmenetileg a tréner eddigi segítője, Jan-Moritz Lichte veszi át az együttes irányítását.



Rouven Schröder sportigazgató azt követően köszönte meg az 52 éves szakember munkáját, hogy a gárda - amely az első fordulóban a Lipcse otthonában kapott ki - szombaton otthon szenvedett 4-1-es vereséget az újonc VfB Stuttgarttól a Bundesligában.



Sajtóhírek szerint a vezetőedző menesztésében szerepet játszott, hogy játékosai a hét közben sztrájkoltak és nem jelentek meg a szerdai edzésen, ezzel is szolidaritást vállalva Szalai Ádámmal, akivel a szakvezetés korábban közölte, hogy a jövőben nem számít rá és jobban tenné, ha új klubot keresne magának.



Schröder múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján "kényelmetlennek" nevezte a szituációt, és megerősítette, hogy a gárda valóban a magyar csatár ügye miatt nem edzett, ugyanakkor továbbra is azt állította, hogy Szalai elküldésének hátterében kizárólag sportszakmai okok állnak.



A Bild ezzel ellentétben arról számolt be, hogy Szalai Ádámnak egy elfajult anyagi vita miatt kell új csapatot keresnie, ugyanis a játékostársak által megválasztott tanács tagjaként szót emelt a vezetés ellen, amely a koronavírus-járvány ideje alatt csökkentett béreket nem kompenzálta azóta, holott ebben megállapodtak egymással a felek.



A Mainz a harmadik forduló pénteki nyitómérkőzésén az Union Berlin otthonába látogat.

