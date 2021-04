A junioroktól érkező Ilja Hofstädt lett a kedden menesztett Petry Zsolt utódja a Hertha BSC labdarúgócsapatának kapusedzői posztján.

"Így döntöttünk, miután az első számú jelöltünk, Király Gábor nem vállalta a felkérést" - jelentette be csütörtökön Arne Friedrich sportigazgató, majd kifejtette, hogy az idény hátralévő részében az U19-es csapattól felhozott Hofstädt látja el a kapusedzői teendőket.



A 48 éves szakember 2004 óta dolgozik a berliniek utánpótlásában, és 2015 óta a korosztályos német válogatottaknál is tevékenykedik.



A Hertha két napja azon kijelentései miatt menesztette Petry Zsoltot, amelyeket a Magyar Nemzetnek adott interjúban a bevándorlással és az azonos neműek házasságával kapcsolatban tett. Szerdán az utódjául kiszemelt Király Gábor sajtóértesülések szerint visszautasította az ajánlatot, mondván, napi szinten rengeteg a teendője Szombathelyen a Király Sportegyesülettel és a sportlétesítménnyel, és most nem tudta volna ezeket maga mögött hagyni.

Borítókép: Jörg Schüler/Getty Images for DFB