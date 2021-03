Dimitrios Grammozis lett a német labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Schalke 04 idénybeli ötödik vezetőedzője.

A klub keddi bejelentése szerint a 42 éves szakvezető szerződése 2022. június 30-ig szól.

A mostani szezonban már David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens és Christian Gross is irányította a Schalke csapatát, amelynek Jochen Schneider távozása után Peter Knäbel személyében új sportigazgatója is van.



A csapat tavaly január 17. és idén január 9. között egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyert, és a Hoffenheim legyőzése óta szintén nem szerzett egy meccsen három pontot, így hátránya 11 fordulóval az idény vége előtt már kilenc pont az osztályozós helyen álló Arminia Bielefeldhez képest.



A görög szülők gyermekeként Németországban született, kettős állampolgárságú Grammozis korábban a VfL Bochum második csapatát, majd a Darmstadt együttesét irányította. A Schalke élén pénteken mutatkozik be Szalai Ádám csapata, a tabellán utolsó előtti FSV Mainz elleni meccsen, ami kulcsfontosságú lehet a bennmaradás szempontjából.

Borítókép: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images