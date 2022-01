A második Borussia Dortmund, a harmadik Bayer Leverkusen, valamint Sallai Roland csapata, az ötödik Freiburg is győzött a német labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombati játéknapján.

A Borussia a Hoffenheim vendégeként előbb 1-0-ra, majd a 66. percben már 3-1-re is vezetett, de végül a lefújásig izgulnia kellett. A Dortmund legutóbbi öt bajnokiján negyedszer győzött.

A Stuttgarttal szemben 2-0-ra diadalmaskodó Freiburgban Sallai a 74. percben, a végeredmény kialakulása után nem sokkal állt be.



A Borussia Mönchengladach stadionjában győztes, immár öt Bundesliga-találkozó óta veretlen Union Berlin egyelőre nem nevezte pénteken bejelentett új szerzeményét, Schäfer Andrást.



A Mainz nagy meglepetésre kikapott a sereghajtó Greuther Fürth otthonában, az újonc hazaiak mindössze második győzelmüket aratták a szezonban. A vendégeknél Szalai Ádám sérülés miatt nem volt keretben.

A Leverkusen Moussa Diaby mesterhármasának is köszönhetően 5-1-re kiütötte az Augsburgot.

Bundesliga, 20. forduló:

SC Freiburg-VfB Stuttgart 2-0 (1-0)

Greuther Fürth-FSV Mainz 05 2-1 (1-0)

TSG Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-3 (1-1)

Bayer Leverkusen-Augsburg 5-1 (2-0)

Borussia Mönchengladbach-Union Berlin 1-2 (1-1)



később:

VfL Bochum-1. FC Köln 18.30



pénteken játszották:

Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld 0-2 (0-2)



vasárnap játsszák:

RB Leipzig-VfL Wolfsburg 15.30

Hertha BSC-Bayern München 17.30

Borítókép: Twitter.com/1. FSV Mainz 05