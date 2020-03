A bajnoki listavezető Bayern München idegenben nyert 1-0-ra a Schalke 04 ellen, ezzel továbbjutott a Német Kupa elődöntőjében.

A tabella hatodik helyén álló csapat alaposan megnehezítette a bajnokaspiráns dolgát. A mérkőzés elejét a Schalke uralta.



A 12. percben Burgstaller kapufája jelezte, hogy nem adják olcsón a bőrüket, majd a 20. percben még forróbb lett a pite a Bayern számára. Az előbb csak a lécet eltaláló játékos ekkor már a kapuba juttatta a labdát, igaz les miatt érvénytelenítették a gólját.