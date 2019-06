A Borussia Dortmund hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2021-ig meghosszabbította edzője, Lucien Favre szerződését.

A tavaly nyáron érkezett svájci tréner tavaly a 2. helyen fejezte be a Bundesligát, és az utolsó körig harcban volt a bajnoki címért.

A Bajnokok Ligája csoportkörében megelőzte az Atletico Madridot, a Bruges-t, valamint az AS Monaco együttesét.

A 8 közé jutásért később a BL döntős Tottenham együttesével szemben kettős vereséggel esett ki.



Lucien Favre még 2 évig biztosan a sárga-feketék edzője lesz. (Photo by TF-Images/Getty Images)

"Konkrét elképzelése van arról, hogyan lehetnek még jobbak a játékosaink." - mondta róla Michael Zorc a Dortmund sportigazgatója.

"Maximálisan megfelelt az elvárásainknak." - ez már Hans Joachim Watzke, a Ruhr vidéki csapat ügyvezetője