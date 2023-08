Korábban arról szóltak a hírek, hogy a fiatal francia támadó szóban már meg is egyezett a PSG-vel. Ezt azonban az Eintracht Frankfurt sportigazgatója, Markus Krösche cáfolta.



Az előző szezonban kupadöntőig jutó együttesnél továbbra is számítanak a futballistára. „Folyamatosan találgatások vannak erről a játékosról. Ahogy közeledik az átigazolási időszak vége, a spekulációk egyre vadabbak lesznek. Nincs új a nap alatt. Az a helyzet, hogy Randal Kolo Muani az Eintracht Frankfurtban játszik és nagyon jól érzi magát. Erről nincs több mondanivalóm.” – nyilatkozta Krösche.



A sportigazgató hozzátette, a futballista nem kényszerítené ki a klubváltást. „Soha [nem tenne ilyet]. Kolo egy igazán jó fiú, aki alázatos is és hálás azért, amit csapatként tettünk érte. Ez soha nem fog bekövetkezni. Ráadásul nincs is rá okunk.”







A támadó szerződése 2027 nyaráig szól, a frankfurtiak pedig 100 millió euró alatt nem adnák el.



Borítókép: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images