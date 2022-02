A Bayer Leverkusen középpályása, Lars Bender nagyszerű karriert futott be pályafutása során.

A sorozatos sérülései miatt az előző idény végén visszavonult középpályás 2009-ben érkezett a gyógyszergyári csapathoz az akkor másodosztályú 1860 München együttesétől, ahol 12 év alatt 342 alkalommal lépett pályára, és ezeken a találkozókon 27-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját.

Lars Bender pályafutásának utolsó éveiben rengetegszer szenvedett sérülést, ezért sok találkozót kellett kihagynia.

Pályafutásának utolsó mérkőzésén a Bayer Leverkusen a Borussia Dortmund otthonában lépett pályára, és 3-0-s dortmundi vezetésnél a gyógyszergyáriak akkori edzője, Hannes Wolf becserélte az utolsó percekre, a testvére, a szintén visszavonuló Sven Bender helyére.

In Lars Bender's final game of his career, he came off the bench to take a last minute penalty.



Once Roman Burki saw who was taking it, he stepped aside and let Bender score before celebrating with him pic.twitter.com/PNZBAtleyT