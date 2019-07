A novemberi közgyűlésen nem jelölteti magát újra és visszalép a felügyelő bizottság elnöki tisztségétől is Uli Hoeness, a Bayern München elnöke

A Bild című német lap arról számolt be, hogy a bajor klub vezetésében 1979 óta tevékenykedő Hoeness utódja az Adidas korábbi vezérigazgatója, Herbert Hainer lesz, aki már most is tagja a Bayern München felügyelő bizottságának.

A 67 éves Hoeness első elnöki időszakában 2009-től 2014-ig állt a klub élén, majd adócsalásért kapott börtönbüntetésének letöltését követően 2016 novembere óta újra ő az egyesület elsőszámú vezetője.



A játékosként világ- és Európa-bajnok sportvezető azt nyilatkozta a Kicker sportlapnak őszi távozásáról, hogy ebben a témában augusztus 29-én tájékoztatja majd döntéséről a felügyelő bizottságot, addig részéről biztosan nem várható hivatalos állásfoglalás.