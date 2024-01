Lothar Matthäus éles kritikával illette Thomas Tuchelt: úgy véli, a Bayern München edzője rossz hatással van a játékosaira.

A Bayern vasárnap kellemetlen, 0-1-es vereséget szenvedett a Werdertől. Helyzete a tabellán egyre rosszabb, immáron hét pont a hátránya a listavezető Bayer Leverkusen mögött. Ez még akkor is sok, ha figyelembe vesszük, hogy a münchenieknek még be kell pótolniuk egy elmaradt mérkőzést



A Bayern körül egyre feszültebb a helyzet. Matthäus szerint ehhez Thomas Tuchel is hozzájárul. Nem tetszettek neki a Werder elleni meccs utáni nyilatkozatai:

„Amikor egy vereség után az edző csak a játékosokat hibáztatja, ahogy Tuchel tette a Werder elleni meccs után, az egy pofon a játékosoknak. Az edző feltehet magának bizonyos kérdéseket, de Thomas esetében nem hallottam őket.”

„Tuchel elképzelései nem működnek. Vagy talán csak a játékosok nem értik őket? Amikor hallgattam őt, az a benyomás ért, hogy a csapat mindent rosszul csinált, de ő nem” – tette hozzá a korábbi Bayern-játékos.



Matthäusnak komoly fenntartásai voltak azzal kapcsolatban is, ahogyan Tuchel kommunikálja a személyi igényeit. Véleménye szerint ez kihat a csapat légkörére.

„Ha nem tudok egy új védekező középpályást hozni, akit szeretnék a csapatba, akkor mindenképpen lesz valaki a keretben, aki ezen a poszton tud játszani. Meg kell erősítenem. És Tuchel, aki gyakran beszél nyilvánosan erről a témáról, gyengíti a játékosait” – szögezte le.

A Bayern szerdán pótolja a decemberben elmaradt meccsét, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin ellen lépnek pályára az Allianz Arénában.

Borítókép: Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images