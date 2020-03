Annak érdekében, hogy a német labdarúgó-bajnokságot be lehessen fejezni, másodlagos, hogy nézők előtt vagy zárt kapuk mögött játsszák le a hátralévő mérkőzéseket - ezen a véleményen van az RB Leipzig sportigazgatója, Markus Krösche.

"Az üres stadionokban játszott meccsek nem jók, de a mai és valószínűleg a májusi állás szerint is elkerülhetetlenek" - fogalmazott a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató klub 39 éves vezetője.

Hangsúlyozta: minden nagy európai ligában az a cél, hogy be tudják fejezni az idényt.

"Hogy nézőkkel vagy nélkülük, az ebben az összefüggésben másodlagos" - fogalmazott.



A koronavírus-járvány miatt április 30-ig biztosan nem rendeznek mérkőzéseket a Bundesligában. Döntés a folytatásról legkorábban jövő kedden, az első és másodosztály 36 klubjának részvételével tartandó közgyűlésen születhet.



A lipcseiek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is érdekeltek, határozatlan ideig ebben a sorozatban is szünetel a küzdelem.



Borítókép: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images