A német Bild információi szerint az 1. FC Köln vezérigazgatója, Alexander Wehrle, és a sporigazgató, Frank Aehlig is Berlinben járt, hogy megtalálják a csapat új vezetőedzőjét.



Arról, hogy kivel és miről tárgyaltak egyelőre nincs hivatalos információ, azonban a német lapok úgy tudják, hogy leginkább Dárdai Pált szeretnék a kispadra. A Kicker kérdésére a sporigazgató nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy Dárdai is a jelöltek között szerepel.



„Több név is keringett a sajtóban, és mivel a piac nem túl nagy, engem egyáltalán nem lep meg, hogy kikről folynak a találgatások” – válaszolta Frank Aehlig.

Sport365.hu - Bundesliga csapat akarja Dárdait Ahogy arról korábban beszámoltunk a hétvégén kirúgták Achim Beierlorzert, akivel a Bundesliga újonc Köln 11 bajnokin mindössze hét pontot szerzett, ráadásul a Német Kupából is kiesett. A csapatot ideiglenesen az André Pawlak, Manfred Schmid páros vette át, de keresik a legjobb megoldást.

Fotó: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images