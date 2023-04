Nagy reményekkel érkezett Münchenbe, mégis hatalmas csalódásként élheti meg az idei szezonját Ryan Gravenberch, aki november óta nem volt a kezdőcsapat tagja.

Ez jönne kapóra a Liverpoolnak, ami nyáron szeretné megerősíteni és megfiatalítani középpályás sorát. A Sport Bild legújabb információi szerint a vörösök nemrég egy delegációt is küldtek Németországba, hogy a holland válogatott labdarúgó menedzsmentjével tárgyaljanak egy esetleges átigazolásról.

FC Bayern remain on the same position regarding Ryan Gravenberch’s future: the intention is to keep him in the squad next season. #FCBayern



Gravenberch’s camp will meet with FC Bayern in May as he wants to play more.



PL clubs interest remain, Liverpool are waiting for it.