A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.

A Bayernben Robert Lewandowski mesterhármast ért el az 5-0-s müncheni diadallal zárult meccsen, míg Lipcsében mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a találkozót, melyet a Hertha kettős emberhátrányban fejezett be.



A szintén válogatott Sallai Rolanddal felálló Freiburg 1-1-es döntetlent ért el az Union Berlin vendégeként, a magyar szélsőt a 77. percben lecserélték.



A Mainz ötödik vereségét is elszenvedte a mostani kiírásban, így továbbra is pont nélkül sereghajtó. Az együttesben nem volt a mérkőzésre kijelölt keret tagja a magyar válogatott Szalai Ádám.

Bundesliga, 5. forduló:



Bayern München-Eintracht Frankfurt 5-0 (2-0)

RB Leipzig-Hertha BSC 2-1 (1-1)

Union Berlin-Freiburg 1-1 (1-1)

Mainz 05-Borussia Mönchengladbach 2-3 (2-1)

később:

Borussia Dortmund-Schalke 04 18.30

pénteken játszották:

VfB Stuttgart-1. FC Köln 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

WfL Wolfsburg-Arminia Bielefeld 15.30

Werder Bremen-Hoffenheim 18.00

hétfőn játsszák:

Bayer Leverkusen-Augsburg 20.30

Kép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images