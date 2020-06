Thomas Müller, a Bayern München csatára szerint csapattársa, a lengyel Robert Lewandowki jobb labdarúgó Lionel Messinél és Cristiano Ronaldónál is.

A 30 éves, 100-szoros német válogatott támadó a Goal.com oldalnak azt mondta: a múltban talán inkább Messivel szeretett volna együtt játszani, mert karriere első hat vagy hét évében főleg középcsatár volt.



"Most viszont inkább Ronaldóra lenne szükségem a gólszerzéshez, de van nálunk a Bayernben egy Robert Lewandowski! Azt gondolom, ő jobb megoldás, mint Cristiano" - fogalmazott Müller.

Robert Lewandowski - Enjoy the best skills and goals of Bayern München's best striker ► Sub now: https://redirect.bundesliga.com/_bwCS Robert Lewandowski has...