A német bajnokság 32. fordulójában a listavezető Bayern München a kiesés ellen harcoló Werder Bremen ellen lép pályára.



Hansi Flick a lehető legerősebb kezdő tizenegyét küldte pályára a Weser-partiak ellen.



A találkozót a Bayern kezdte jobban, Müller beadásáról az előrehúzódó Davies maradt le.



Öt perccel később Bittencourt beadását Gebre-Selassie lőtte az oldalhálóba a labdát.



A tizedik percben Coman csúnyán lőtt mellé.



Az első negyedóra után nem bírtak el egymással a felek, gól nélküli döntetlen volt az állás.



Három perccel később Eggestein lövése ment mellé.



A 22. percben Müller beadása után Gnabry fejelte a kapu oldala mellé.



A 25. minutumban Gnabry adott be Müllernek, aki Kimmich-hez tette, lövése a kapufán csattant.



Fél órával a mérkőzés kezdete után, Klaasen lőtt fölé egy labdát.





Gnabrynak kevés helyzete volt az első félidőben

Fotó: M. Donato/FC Bayern via Getty Images



Öt perccel a félidő vége előtt egy szögletet Pavlenka húzott le. A Bayern dominálja a találkozót, de a brémaiak állják a sarat.



A 42. percben aztán Müller passzából Lewandowski megszerezte a vezetést a Bayernnek. (0-1)



A félidőig már nem is változott az állás.



A második félidőt Florian Kohfeldt csapata kezdte jobban, az 50. percben Neuernek kellett mentenie a gólvonalról.



Az 55. percben Müller lesen kapta a labdát, így hiába tette be középre és lett belőle gól, nem adta meg a játékvezető.



Hansi Flick együttese minél előbb el szerette volna dönteni a lényeges kérdéseket, előbb Lewandowski, majd Pavard hagyott ki nagy helyzetet.



A 70. percben Boatengnek kellett nagyot mentenie Gebre-Selassie beadása után.



A 78. percben aztán jött a bajorok számára a hidegzuhany. Alphonso Davies megkapta második sárgáját, így idő előtt mehetett zuhanyozni.



Két perccel később Coman csapta be védőjét, de lövését Pavlenka hárította.



Hansi Flick a kiállítás után cserélt, behozta Hernandezt, Gnabry helyére.



Alphonso Davies idő előtt mehetett zuhanyozni

Fotó: Stuart Franklin/Getty Images



A véghajrában megpróbált egyenlíteni a Bremen, de előbb Boateng, majd Hernandez mentett.



Egy perccel a vége előtt Osako fejesét óriási bravúrral hárította Manuel Neuer.



A hosszabbításban számtalan szögletet végeztek el a bajorok, végül megnyerték a salátástálat, sorozatban nyolcadszor, összességében pedig 30. alkalommal.



Borítókép: M. Donato/FC Bayern via Getty Images