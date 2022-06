Cezary Kucharski, Robert Lewandowski korábbi ügynöke kifejtette vélményét arról, hogy a Bayern München támadójának a La Ligába való igazolása nem újdonság, hiszen eltökélt szándéka, hogy bebizonyítsa, jobb, mint Karim Benzema.

A csatár prioritást élvez a Barcelona számára az idei nyári átigazolási időszakban, bár a bajorok megnehezítik a katalán csapat dolgát.

„Be akarja bizonyítani, hogy jobb, mint Benzema, ez egy másik ok, amiért a Barcelonába akar igazolni. Lewandowskinak nincsenek álmai. Számára a futball egy munka, és nagyon profi. A Real Madrid és a Barcelona egy szinten van” – mondta Kucharski a Radio Sernek.

Cezary Kucharski, former agent of Robert Lewandowski:



"I think he will sign for Barcelona, I think it's possible. (…) He wants to prove that he is better than Benzema, that's another reason to go to Barça.” pic.twitter.com/MpdeRd3x6P