Miután a Bayern München együttese megszerezte sorozatbeli nyolcadik bajnoki címét, a bajor vezetés mellett, korábbi válogatott játékosok, valamint Joachim Löw szövetségi kapitány értékelte az idényt, és az évet.



Karl Heinz Rummenigge: "Szerencsések voltunk, a csapat nagyszerűen játszott, hatalmas köszönet Hansi Flicknek, kitűnő munkát végzett. Amikor Hansi átvette a csapatot jó irányba tudta kormányozni a hajót. Különös bajnokság ez, elégedettek vagyunk."



Hansi Flick a Skynak így értékelt: "Gratulálok a csapatnak. Az elmúlt hónapokban szenzációsan játszottunk, a játékosok jól hajtották végre a megbeszélteket. Igazi csapatként küzdöttünk, és szórakoztatóan játszottunk. A Bayernnél mindig magasak az elvárások. Az első feladatot teljesítettük, még hátra van a Német Kupa és a Bajnokok Ligája, de utóbbiban még nem tudunk tervezni."



Herbert Hainer a Bayern elnöke: "Büszke vagyok arra, hogy megmutattuk mire vagyunk képesek ezekben a nehéz időkben."







Hansi Flick október végén vette át a csapatot.

Fotó: A. Hassenstein/Getty Images for FC Bayern



A jelenlegi vezetés mellett a Német Labdarúgó Szövetség tagjai is megszólaltak a bajorok 30. bajnoki címének megszerzése után.



Fritz Keller a DFB elnöke: Ez a cím azért különleges, mert ez a Bayern 30. bajnoki címe, ráadásul zsinórban a nyolcadik, ami újabb rekorddöntés. Ez egy nagy, de nem váratlan siker. Ez a salátástál azért is különleges mert zárt kapuk mögött hódították el. Ilyen még nem volt a német bajnokság történetében.



Joachim Löw a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya: Gratulálok a Bayernnek, különösen Hansi Flicknek, az egész csapatnak, a játékosoknak. Nemcsak a koronavírus-járvány okozta nehézségeket kellett legyőzni. Lenyűgöző ahogy a bajorok játszottak. A mentalitásuknak köszönhetően dominálják a bajnokságot.



Oliver Bierhoff a Nationalelf sportigazgatója: "A bajnoki címért folytatott versenyfutás hosszú ideig nyitott volt. A Mönchengladbach, a Dortmund, és a Lipcse is állt a tabella élén ebben az idényben. A tavaszi szezonban azonban a Bayern céltudatos futballt játszott. Örülök, hogy a válogatott fiatal kulcsemberei ott szerepelnek."



Christian Seifert a Német Labdarúgó Liga ügyvezető igazgatója: "Gratulálok a Bayernnek a salátástál elhódításához. A bajnokság felfüggesztése miatt egy nagyon különleges idényt nyert meg. A szezon második felében figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. Nagy gratuláció Hansi Flicknek, és az egész stábnak."



Rainer Koch a Német Labdarúgó Szövetség alelnöke: "A Bayern München alátámasztotta a német-futballban fölényét. Ez a szezon a rendkívüli helyzet miatt marad emlékezetes Hansi Flick együttesének."



A bajorok két egykori játékosa így értékelt a Kickernek.



Bastian Schweinsteiger: "Igen! Zsinórban nyolc bajnoki cím! Óriási! Emlékszem az első 3-ra."



Philipp Lahm: "Gratulálok a zsinórbeli nyolcadik bajnoki címhez. A bajorok megmutatták, miért nyerték meg a bajnokságot".



Borítókép: TF-Images/Getty Images

Forrás: kicker.de