Vincent Kompany bár kiesett a Premier League-ből a Burnley-vel, pár hete megkörnyékezte őt az akkor már hónapok óta kétségbeesetten vezetőedző után kutató Bayern München.

Hosszas tárgyalások után végül sikerült megállapodni, a belga tréner szerződése pedig 2027 nyaráig szól a bajoroknál.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2024

A még mindig csak 38 éves edző a debütáló sajtótájékoztatóján a német labdarúgás szerelmeseinek is üzent, akik közül jópáran éveken keresztül rosszul ejtették ki a nevét.

Kompany még aktív pályafutása során két évet eltöltött a Hamburg csapatában, ahol a szurkolók legtöbbször helytelenül szólították. Az alábbi videóból kiderül, hogyan is kell helyesen kiejteni a tréner nevét:



— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 30, 2024

Jobb, ha jegyzetelnek a szurkolók!

Labdarúgó karrierje nagy részét Angliában töltötte a belga a Manchester City-nél, ahol csapatkapitány is volt, az angol nyelv mellett viszont így is perfektül beszél németül, franciául, hollandul és értelemszerűen flamandul is.

Egy biztos, már a nyitó sajtótájékoztatón jó volt letisztázni ezt.

