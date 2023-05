A nemzetközi sportsajtó gyakorlatilag tényként kezeli, hogy Jude Bellingham nyáron elhagyja a Dortmundot és a Real Madridhoz igazol.



Matthias Sammer ezzel a transzferrel kapcsolatban fejtette ki véleményét egy német tv-műsorban, azonban a mondandója elég szerencsétlenül hangzott kenyéradója szemszögéből.

„Bellingham jobb oktatást kapna Madridban, mint itt Dortmundban!” – mondta többek között a klublegenda.

Sammer on a possible transfer to Real Madrid: "He would at least get a better education than in Dortmund. Because, of course, a 19-year-old sometimes has a few nonsense in his head off the field and sometimes on the field too, which is completely normal for his development."