Marcus Gisdolt nevezték ki a német labdarúgó-bajnokságban szereplő 1. FC Köln vezetőedzőjének.

A klub hétfői bejelentése szerint az 50 éves szakemberrel 2021. június 30-ig szóló szerződést írtak alá, és sportigazgatót is váltottak, ezt a posztot a továbbiakban - szintén 2021 nyaráig - Horst Heldt tölti be.



Az újonc Köln november 9-én bontott szerződést az előző edzővel, Achim Beierlorzerrel, miután az ő irányítása alatt a remélt sikerek elmaradtak. A tréner azóta már új csapatot is talált magának, hétfőn a magyar válogatott Szalai Ádámot is foglalkoztató Mainz közölte, hogy 2022 nyaráig szóló megállapodást kötött a szakemberrel.



A Kölnnek több jelöltje is volt a vezetőedzői posztra, többek között a korábban a Hertha BSC-t irányító Dárdai Pált is megkeresték, ám a magyar trénerrel nem tudtak megegyezni.



A Köln az utolsó előtti helyen áll, 11 mérkőzésen mindössze hét pontot gyűjtött a Bundesligában, és szombaton a magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatának, az RB Leipzignek a vendége lesz.

