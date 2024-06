Benjamin Sesko még az Európa-bajnokság kezdete előtt meghozza a végső döntést jövőjéről, amely jelen pillanatban három esélyes.

A szlovén csatár számára szóba jöhet a Milan, az Arsenal, de még az is, hogy marad a következő a szezonra is jelenlegi klubjánál, az RB Leipzignél.

A nagy kihívás mindenki számára a vaskos kivásárlási ára, amely 65 millió euró.

Nagyon valószínű, hogy ilyan kondíciók mellett a 21 éves játékos "nem életképes megoldás” például a Milan számára, akármennyire is szerették volna megszerezni.

Persze Sesko estében nemcsak a milánói gárda, hanem londoni klubok is szóba jöhetnek. Elsősorban az Arsenal. Korábban a Chelsea is érdeklődött iránta, de Kékek eléggé kiköltekeztek már eddig is.

Sesko jelenlegi szerződése az RB Leipziggel 2028 júniusában jár le, és szó lehet arról is, hogy meghosszabbítja azt.

Ha mégsem maradna, akkor a 65 millió euró dönt majd arról, hogy hova igazol. Ugyanis, aki meg akarta vásárolni, annak ennyit kell utalnia a német klub számára.

