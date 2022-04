Oliver Kahn szerint a Bayern Münchent ugyan érdekli Erling Haaland, mégsem teheti meg, hogy megszerezze a norvégot.



A norvég válogatott fiatal sztárja után számos klub érdeklődik. Haaland kivásárlási ára a legújabb információk szerint 75 millió euró, az átigazolás teljes költsége azonban, mely tartalmazza az ügynöki díjakat és a játékos fizetését is, közel 350 millió euróra rúghatnak.

Érthető tehát, hogy bár sok csapat szívesen vinné a fiatal tehetséget, mégsem mindenki teheti meg, hogy az érkezésével számoljon. Így van ezzel a Bayern München is., melynek vezérigazgatója nemrég elismerte, nincs elég pénzük ahhoz, hogy megvásárolják a játékost.



„Nem hiszem, hogy jól végeznénk a dolgunkat, ha nem érdekelne minket egy ilyen fiatal csatár. Bebizonyította mit tud. Kiváló csatára volt a Dortmundnak" – mondta Oliver Kahn, a Bayern vezérigazgatója a Sky Sport Germanynek.



„Ő is egy nagyon értékes játékos a jövőre nézve, de vannak olyan területek, amelyek nagyon távol állnak tőlünk. A Haaland-csomag túl drága” – tette hozzá.

Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images