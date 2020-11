Bár klubcsapatukban remek teljesítményt nyújtanak, Joachim Löw szövetségi kapitány továbbra is azon a véleményen van, hogy Jerome Boateng, Mats Hummels és Thomas Müller nem jöhet szóba a német labdarúgó-válogatott keretének összeállításakor.

"Alapvetően azt a döntést hoztuk, hogy ezeket a játékosokat nem hívjuk meg, jelenleg ebben nincs változás" - mondta a Kicker hétfői számában a Nationalelfet irányító szakember, aki még tavaly márciusban közölte a trió tagjaival, hogy a jövőben nem tervez velük.



Az elmúlt hetekben mindhárom futballista nagyon jó formát mutat, ezért is merült fel velük kapcsolatban a visszatérés lehetősége, főleg azért, mert a német csapat védekezése az utóbbi időben hagy némi kívánnivalót maga után.



Löw ugyan most kategorikusan kizárta, hogy behívná bármelyiküket is, a jövő évi Európa-bajnoksággal kapcsolatban nyitva hagyott egy kiskaput.



"Ha esetleg jövőre kiesnek kulcsjátékosok és egy teljesen új helyzet áll elő, akkor kiértékelem a lehetőségeket és kidolgozok más forgatókönyveket" - fogalmazott.



A 60 éves szövetségi kapitány beszélt Mario Götzéről is. Szerinte jól tette, hogy a PSV Eindhovenhez igazolt, és úgy látja, esetében van lehetőség a válogatottba való visszatérésre.



A 2014-es világbajnokság döntőjének győztes gólját szerző Götze legutóbb három éve, 2017 novemberében szerepelt a nemzeti csapatban,

Borítókép: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images