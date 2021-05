A csatár Timo Werner szerint Hansi Flick tökéletes választás a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjára, melyet a július 11-én záruló Európa-bajnokság után vesz majd át.

A német szövetség (DFB) kedden jelentette be, hogy aláírták a szerződést Flickkel, akinek megbízatása 2024-ig szól. Az Eb-n - ahol a németek a magyarokkal vannak azonos csoportban - még Joachim Löw irányítja a válogatottat.



"Igazán szuper edző" - mondta a Chelsea támadója Flickről, aki 19 hónap alatt hét trófeát gyűjtött be a Bayern München vezetőedzőjeként. - "Amit elért a Bayernnel, azt nem igazán lehet túlszárnyalni. Ő a tökéletes személy a DFB számára, mert karizmája és hozzáállása nagyon hasonló Löwéhez."



Flick a 2014-es világbajnoki diadal során még Löw segítője volt a válogatottnál. Azt már hónapok óta tudni lehetett, hogy a jelenlegi kapitány az Eb után távozik.

A szombati BL-döntőben is érdekelt Werner a közelgő Európa-bajnokság kapcsán elmondta, hogy egyelőre nem igazán tudják, hol tartanak, de szerinte a torna megnyerésére is van esélyük.

"Talán jó tesz nekünk, ha nem a topesélyesek között tartanak minket számon. Így egy kicsit felszabadultabban játszhatunk" - tette hozzá.

A németek az Eb-n mindhárom csoportmeccsüket Münchenben játsszák. Június 15-én a világbajnok franciákat, 19-én a címvédő portugálokat, 23-án pedig a magyarokat fogadják.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images