Izomsérülése miatt idén már nem számíthat Javi Martínez játékára a Bayern München labdarúgócsapata.

A világ- és Európa-bajnok spanyol védő a szombati, RB Leipzig elleni bajnokin (3-3) dőlt ki a sorból, már a 25. percben le kellett cserélni, mert fájlalta a bal combját.

Bayern confirm that Javi Martínez has suffered a muscle injury in his left thigh against RB Leipzig and will be sidelined for the time being. pic.twitter.com/tywz0CeDYa