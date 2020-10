A címvédő Bayern München simán, 4-1-re győzött az újonc Bielefeld vendégeként a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában, szombaton.

A Bajnokok Ligájában is címvédő bajorok már az első 45 perc után 3-0-ra vezettek Thomas Müller egy és Robert Lewandowski két góljával.



A második félidőben a hazaiak szépítő találata előtt Müller is megszerezte második gólját, a Bayern a francia Corentin Tolisso kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a találkozót.

A meccs összefoglalója:

Bundesliga, 4. forduló:



Arminia Bielefeld-Bayern München 1-4 (0-3)

korábban:

Augsburg-RB Leipzig 0-2 (0-1)

SC Freiburg-Werder Bremen 1-1 (1-1)

Hertha BSC-VfB Stuttgart 0-2 (0-1)

Hoffenheim-Borussia Dortmund 0-1 (0-0)

FSV Mainz 05-Bayer Leverkusen 0-1 (0-1)

később:

Borussia Mönchengladbach-VfL Wolfsburg 20.30

vasárnap játsszák:

1. FC Köln-Eintracht Frankfurt 18.00

FC Schalke 04-Union Berlin

Kép: Sascha Steinbach - Pool/Getty Images