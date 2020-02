A Mönchengladbach játékosa, Alassane Plea elég furcsa mozdulattal szerzett gólt a Mainz ellen, már-már Thierry Henryt idézte.

Maybe I've missed it but I haven't seen much hype about this goal? Back swing of the front foot floors the defender thinking he's going across the goal but instead volleys it with the standing foot.. Unreal from Plea #BMGB https://t.co/fK5odj4OQQ