Már hónapok óta jelezte a Bayern München szándékát, hogy keményen kilépjen az átigazolási piacra, hogy újra építhesse kiöregedő csapatát a következő idényre, mivel három top játékosukat is elvesztették idén. A klub készen áll arra, hogy felforgassa a csapatot, hogy egy újabb siker időszak következzen.

A forradalom első lépése az volt, hogy a védelmet stabilizálni akarta a csapat korai igazolásokkal. Ezért érkezik Lucas Hernández és Benjamin Pavard összesen 115 millió euróért. Azzal, hogy ezt sikerült megvalósítaniuk, figyelmük a középpályára és a támadó alakzatra irányulhatott.

Négy játékos került a klub radarjára, de abból egy „lezuhant”. A Kicker értesülései szerint az Eintracht Frankfurt támadójának, Ante Rebicnek a szezon végén mutatott gyengébb formája megváltoztatta a Bayern szakembereinek véleményét vele kapcsolatban, akik már nem hiszik, hogy elég jó ahhoz, hogy ezen a szinten teljesítsen.

Egy másik támadó viszont folyamatosan lenyűgözte őket: Timo Werner. Ráadásul most lesz is esélyük újra megnézni közelről, hiszen pont a támadó csapata, az RB Leipzig ellen játsszák a kupadöntőt. Niko Kovac így még egyszer megfigyelheti a játékost, igaz a klub már meg is kezdi a tárgyalásokat érte, ahogy véget ér a meccs. Azt is tudják, hogy a 23 éves támadó nem lesz olcsó.

Fotó forrása: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Robben és Ribéry még közvetlenebb pótlására (és James Rodríguezére, aki minden valószínűséggel távozik), a bajor klub a Manchester City sztárját, Leroy Sanét nézte ki. A szintén 23 éves szélső lenyűgözte őket, amikor játszott, de nem kulcsfigurája Pep Guardiola terveinek, így már tárgyalásokat is kezdeményeztek a játékos családjával.

Fotó forrása: Mark Leech/Offside/Getty Images

Míg Werner és Sané megszerzése elég valószínűnek tűnik, a másik játékos ügye, akit nagyon meg akar szerezni a Bayern, nem lesz egyszerű menet. Ő az Atlético Madrid fiatal középpályása, Rodrigo, aki már előrehaladott tárgyalásokat folytat a Manchester City-vel, de még úgy is dönthet, hogy tovább marad a LaLigában.

A Bundesliga óriása abban reménykedik, hogy Lucasnak sikerül meggyőznie csapattársát, hogy tartson vele, mivel a 70 milliós kivásárlási ára nem okozhat nagy gondot nekik.

Fotó forrása: Patricio Realpe Agencia Press South/Getty Images