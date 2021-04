Alexander Isak három éven belül jobb futballista lesz, mint Erling Haaland. Az egykori svéd válogatott játékos, Erik Edman véleménye ez, amivel valószínű sokan vitatkozni fognak.

A Borussia Dortmund gólvágója, Erling Haaland az egyik legkeresettebb játékos jelenleg Európában. A norvég nagy sikert aratott, mióta 2020 januárjában Dortmundba érkezett. 50 mérkőzésén 49 gólt szerzett. Erik Edman volt svéd válogatott játékost lenyűgözi Haaland, de úgy véli, lesz nála jobb is.

"Haaland sebessége és testalkata kivételes. Fizikailag rendkívül erős, de még mindig van hova fejlődnie. A legutóbbi norvég válogatott mérkőzéseken is láthattuk, még van min dolgoznia."



Edman szerint a svéd csatár, Alexander Isak pár dologban már most jobb, mint Haaland, és úgy véli, hogy három éven belül megelőzi a norvégot.

"Technikailag szerintem Isak jobb, és a befejezései is eredményesebbek. Három év alatt Isak még ennél is jobb lesz, olyan fizikai szinten lesz, amely lehetővé teszi számára, hogy a legnagyobb csapatokban játszhasson. Isaknak mindenben jobbnak kell lennie, és azt hiszem, az is lesz. Három év és jobb lesz, mint Haaland."

