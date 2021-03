Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München labdarúgócsapatának ügyvezető elnöke személyesen egyeztett Fritz Kellerrel, a német szövetség (DFB) első emberével a szövetségi kapitány ügyében.

A szervezet múlt kedden jelentette be, hogy a tavalyról idén nyárra halasztott Európa-bajnokság után nem folytatja munkáját a német válogatottnál Joachim Löw szövetségi kapitány, aki maga kérte, hogy a kontinensviadal után mentsék fel a 2022-es világbajnokság végéig szóló szerződéséből.



A 61 éves szakember lehetséges utódjáról azonnal megindult a találgatás, és a közvéleményben, valamint a sajtóban természetesen felmerült a münchenieket irányító Hansi Flick neve is, aki az első, még nem teljes idényében hat trófeát - köztük Bajnokok Ligáját és német bajnokságot - nyert a bajor együttessel.



"Bolondok lennék elengedni őt. A Bayern történetének legsikeresebb időszakát éljük, a csapat Hansi Flick irányításával az elmúlt hónapokban hat trófeát gyűjtött és történelmi tettet hajtott végre. És ezek a trófeák a most zajló szezonban is elérhetőek még a számunkra.



A Bundesliga tabelláján az élen állunk és jó úton járunk a Bajnokok Ligájában is, emellett továbbra is nagyon látványos futballt játszunk" - mondta Rummenigge, aki utalt az 56 éves Flick 2023. június 30-ig érvényes szerződésére, hozzátéve: egy megállapodás jogokat és kötelezettségeket egyaránt tartalmaz.



Rummenigge megköszönte Kellernek az "őszinte" párbeszédet, és a kapitánykérdésben "tisztességesnek" minősítette a DFB hozzáállását, miután nem tárgyalnak olyan edzővel, akinek június utánra szóló szerződése van.



A német válogatottal a napokban hírbe hozott, és jelenleg is csapattal rendelkező edzők közül Flick már határozottan jelezte, hogy a Bayern élén akarja folytatni a munkát, és a bajorokkal szeretne további sikereket elérni. Flick 2006 és 2014 között a német válogatottnál Löw munkáját segítette, a brazíliai világbajnokság megnyerését követően pedig a DFB sportigazgatója lett 2017 januárjáig.



Flick mellett a jelenleg hullámvölgyben lévő Liverpool vezetőedzőjének, Jürgen Kloppnak a neve hangzik el leggyakrabban, de felmerült lehetőségként a csapatnélküli Ralf Rangnick és a volt magyar - valamint bolgár - szövetségi kapitány Lothar Matthäus is.



Keller és Oliver Bierhoff, a válogatott menedzsere szerint nem sürgeti őket az idő az utód megtalálásában. A német sajtó így nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogyha nem találnak megfelelő helyettest az Eb utánra, akkor ideglenes megoldásként az U21-es csapattal éppen a magyar-szlovén közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokság március végi csoportkörére készülő gárdát irányító Stefan Kuntz, vagy a Löw munkáját segítő Marcus Sorg másodedzőt nevezik ki a válogatott élére.



Löw számára a búcsút a nyári Eb jelenti majd, amelyen a német válogatott a világbajnok franciákkal, a címvédő portugálokkal, valamint a társrendező magyarokkal van egy csoportban.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images